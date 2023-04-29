путин сделал "законной" депортацию украинцев с оккупированных территорий: в ISW дали объяснение этому шагу

Детали

В ISW отметили, что путин подписал указ "Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". Он создан для определения статуса тех, кто проживает на оккупированных россией территориях. И тех, кто имеет желание сохранить свое гражданство и отказывается от получения российских паспортов. По указу это "иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации"

"Указ предусматривает, что такие лица могут продолжать проживать на оккупированных территориях до 1 июля 2024 года, предполагая, что после этой даты они могут быть депортированы. Этот указ вводит в действие принудительные методы поощрения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также создает условия для депортации украинцев, которые не соглашаются стать российскими гражданами", - говорят аналитики ISW.

Дополнение

В Институте изучения войны говорят, что российские власти продолжают предпринимать и другие попытки депортации украинцев, в частности детей, в россию, используя различные схемами.

В ISW считают, что все усилия, которые направлены на депортацию украинцев в россию, могут представлять нарушение Женевской конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также потенциальную целенаправленную кампанию по этническим чисткам.

Напомним

россия продолжает преднамеренную кампанию по депопуляции на временно оккупированных территориях, чтобы способствовать заселению украинских земель русскими.