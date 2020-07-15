Путін збирається відвідати окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Завтра, 16 липня, президент Росії Володимир Путін збирається відвідати окупований Крим і взяти участь у церемонії закладки бойових кораблів для військово-морського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Президент Росії Володимир Путін 16 липня у Керчі візьме участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ", - повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
За його словами, захід відбудеться на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі.
"Звідти ж Путін у форматі відеоконференції зв'яжеться з іншими вітчизняними суднобудівними комплексами - "Севмашем"(Сєверодвінськ) і "Північною верф'ю" (Санкт-Петербург), де також у цей день будуть закладати нові кораблі", - зазначив Пєсков.
Нагадаємо, Путін не пов'язує погіршення відносин між Україною і Росією з анексією Криму.