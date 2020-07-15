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Путін збирається відвідати окупований Крим

Путін збирається відвідати окупований Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Завтра, 16 липня, президент Росії Володимир Путін збирається відвідати окупований Крим і взяти участь у церемонії закладки бойових кораблів для військово-морського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

"Президент Росії Володимир Путін 16 липня у Керчі візьме участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ", - повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, захід відбудеться на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі.

"Звідти ж Путін у форматі відеоконференції зв'яжеться з іншими вітчизняними суднобудівними комплексами - "Севмашем"(Сєверодвінськ) і "Північною верф'ю" (Санкт-Петербург), де також у цей день будуть закладати нові кораблі", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Путін не пов'язує погіршення відносин між Україною і Росією з анексією Криму.

Українські Національні Новини

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