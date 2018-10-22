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Путін заявив, що Севастополь "юридично" завжди був у складі РФ

Путін заявив, що Севастополь "юридично" завжди був у складі РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Севастополь де-юре завжди був у складі Росії, тому що при передачі Криму Україні в 1954 році про місто "просто забули". Про це Президент Росії Володимир Путін сказав на зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“Він (Севастополь — ред.) був містом центрального підпорядкування, і навіть при передачі ... Криму зі складу РРФСР до складу Української РСР...”, — зазначив Путін.

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За його словами, “...навіть при цьому незаконному, по суті, процесі, про Севастополь просто забули, і він не передавався зі складу РРФСР до складу України”.

“...формально і юридично він (Севастополь — ред.) завжди був у складі Росії”, — наголосив президент РФ.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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