Путін заявив, що Севастополь "юридично" завжди був у складі РФ

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Севастополь де-юре завжди був у складі Росії, тому що при передачі Криму Україні в 1954 році про місто "просто забули". Про це Президент Росії Володимир Путін сказав на зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним, передає УНН із посиланням на ТАСС.