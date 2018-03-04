Путін заявив, що Росія ніколи не дозволить екстрадиції своїх громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Росія не видаватиме Сполученим Штатам своїх громадян, яких звинуватили у втручанні в американські вибори в 2016 році, заявив Володимир Путін в інтерв'ю NBC, передає УНН.
"Ніколи. Росія взагалі не екстрадує своїх громадян будь-кому, так само, як і США", - підкреслив президент.
Путін додав, що звинувачені не представляли російську владу.
"Що саме вони зробили, я поняття не маю", - сказав він.
Президент Росії закликав американських колег направити відповідні матеріали замість того, щоб "розмовляти з пресою".
"Ми готові подивитися на це і поговорити про це", - сказав Путін.
Нагадаємо, у справі про розслідування щодо “втручання” РФ у вибори офіс спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення проти 13 росіян і трьох російських компаній.