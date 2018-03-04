Путин заявил, что Россия никогда не позволит экстрадиции своих граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, заявил Владимир Путин в интервью NBC, передает УНН.
"Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", — подчеркнул президент.
Путин добавил, что обвиненные не представляли российские власти.
"Что именно они сделали, я понятия не имею", — сказал он.
Президент России призвал американских коллег направить соответствующие материалы вместо того, чтобы "разговаривать с прессой".
"Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом", — сказал Путин.
Напомним, в деле о расследовании "вмешательства" РФ в выборы офис спецпрокурора США Роберта Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний.