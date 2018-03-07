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Путін заявив, що не сумнівався у введенні санкцій після анексії Криму

Путін заявив, що не сумнівався у введенні санкцій після анексії Криму

Київ • УНН

 • 16840 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що не сумнівався в введенні антиросійських санкцій після анексії Криму в 2014 році. Про це він заявив у фільмі журналіста Володимира Соловйова "Світ і порядок 2018", передає УНН.

"Не сумнівався", - відповів В.Путін на запитання, чи очікував він введення санкцій.

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Він заявив, що, "приймаючи ці рішення, я, звичайно, на чашу вагів повинен був покласти повернення Криму і можливі наслідки, пов'язані з нашими відносинами з багатьма країнами світу".

Нагадаємо, прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко повідомив, що на недавній прес-конференції в Москві екс-президент України Віктор Янукович сам підтвердив, що писав звернення до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести в Україну війська.

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