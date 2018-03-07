Путин заявил, что не сомневался в введении санкций после аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не сомневался в введении антироссийских санкций после аннексии Крыма в 2014 году. Об этом он заявил в фильме журналиста Владимира Соловьева "Мир и порядок 2018", передает УНН.
“Не сомневался”, — ответил В.Путин на вопрос, ожидал ли он введения санкций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Послы ЕС продлили на полгода санкции за аннексию Крыма
Он заявил, что, “принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира”.
Напомним, прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что на недавней пресс-конференции в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович сам подтвердил, что писал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска.