Путін завтра відкриє залізничне сполучення по Кримському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін 23 грудня візьме участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по Кримському мосту. Про це повідомила в неділю прес-служба Кремля, передає УНН.
"23 грудня Володимир Путін здійснить робочу поїздку в Південний федеральний округ. Під час поїздки глава держави (Путін - ред.) поспілкується з робітниками-мостовиками, керівники галузі доповідатимуть президентові про плани розвитку транспортної інфраструктури півдня Росії", - йдеться у повідомленні Кремля.
Нагадаємо, окупаційна російська влада Криму планувала запустити рух по залізничній частині кримського мосту орієнтовно 9-10 грудня 2019 року.
Продаж квитків на поїздки в Крим з території Росії планували з жовтня, за 45 діб до відкриття руху.