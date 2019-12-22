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Путін завтра відкриє залізничне сполучення по Кримському мосту

Путін завтра відкриє залізничне сполучення по Кримському мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін 23 грудня візьме участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по Кримському мосту. Про це повідомила в неділю прес-служба Кремля, передає УНН.

"23 грудня Володимир Путін здійснить робочу поїздку в Південний федеральний округ. Під час поїздки глава держави (Путін - ред.) поспілкується з робітниками-мостовиками, керівники галузі доповідатимуть президентові про плани розвитку транспортної інфраструктури півдня Росії", - йдеться у повідомленні Кремля.

Нагадаємо, окупаційна російська влада Криму планувала запустити рух по залізничній частині кримського мосту орієнтовно 9-10 грудня 2019 року. 

Продаж квитків на поїздки в Крим з території Росії планували з жовтня, за 45 діб до відкриття руху.

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