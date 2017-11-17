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Путін затвердив штат Збройних сил Росії в кількості 1,9 млн співробітників

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін затвердив штат Збройних сил Росії в кількості 1,9 млн співробітників. Таку інформацію опублікував на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, передає УНН.

"…постановляю встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 1 902 758 осіб, в тому числі 1 013 628 військовослужбовців", - зазначено у наказі.

Зазначений наказ набуває сили з 1 січня 2018 року.

Як повідомляв УНН, на озброєнні ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) Росії знаходяться близько 400 міжконтинентальних балістичних ракет.

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