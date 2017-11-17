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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 31296 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 51603 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 60311 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 64182 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 55946 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 96197 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100485 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 128667 просмотра

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Путин утвердил штат Вооруженных сил России в количестве 1,9 млн сотрудников

Путин утвердил штат Вооруженных сил России в количестве 1,9 млн сотрудников

Киев  •  УНН

 • 11244 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин утвердил штат Вооруженных сил России в количестве 1,9 млн сотрудников. Такую информацию опубликовал на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает УНН.

"... постановляю установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 1902758 человек, в том числе 1013628 военнослужащих", - говорится в приказе.

Указанный приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщал УНН, на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России находятся около 400 межконтинентальных баллистических ракет.

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