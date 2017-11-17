Путин утвердил штат Вооруженных сил России в количестве 1,9 млн сотрудников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин утвердил штат Вооруженных сил России в количестве 1,9 млн сотрудников. Такую информацию опубликовал на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает УНН.
"... постановляю установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 1902758 человек, в том числе 1013628 военнослужащих", - говорится в приказе.
Указанный приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Как сообщал УНН, на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России находятся около 400 межконтинентальных баллистических ракет.