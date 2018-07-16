Путін взяв з собою в Гельсінкі лімузин "Кортеж"

"Прилетів і сів у "Кортеж": Путін поїхав на зустріч з Трампом на новому лімузині", - повідомив Смирнов.



Нагадаємо, в травні Путін прибув на свою інавгурацію на лімузині російського виробництва. Це була перша презентація лімузина російського виробництва "Кортеж", який розробляли 5 років. Автомобіль називається Aurus і зовні схожий на Rolls-Royce, але повністю розроблений в Росії.



Як повідомляв УНН, наймасштабніші заплановані масові заходи в Гельсінкі до саміту президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна пройшли вчора на центральній площі, сьогодні також проходять акції, в тому числі за участю українців. Крім того, в день саміту у фінській столиці - обмеження руху і заплановані президентські прес-конференції.



