Путін взяв з собою в Гельсінкі лімузин "Кортеж"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін на зустріч з президентом СЩА Дональдом Трампом поїхав на власному лімузині російського виробництва "Кортеж". Про це в Twitter повідомляє російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.
"Прилетів і сів у "Кортеж": Путін поїхав на зустріч з Трампом на новому лімузині", - повідомив Смирнов.
Нагадаємо, в травні Путін прибув на свою інавгурацію на лімузині російського виробництва. Це була перша презентація лімузина російського виробництва "Кортеж", який розробляли 5 років. Автомобіль називається Aurus і зовні схожий на Rolls-Royce, але повністю розроблений в Росії.
Як повідомляв УНН, наймасштабніші заплановані масові заходи в Гельсінкі до саміту президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна пройшли вчора на центральній площі, сьогодні також проходять акції, в тому числі за участю українців. Крім того, в день саміту у фінській столиці - обмеження руху і заплановані президентські прес-конференції.