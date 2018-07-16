Путин взял с собой в Хельсинки лимузин "Кортеж"

"Прилетел и сел в "Кортеж": Путин поехал на встречу с Трампом на новом лимузине", - сообщил Смирнов.



Напомним, в мае Путин прибыл на свою инаугурацию на лимузине российского производства. Это была первая презентация лимузина российского производства "Кортеж", который разрабатывали 5 лет. Автомобиль называется Aurus и внешне похож на Rolls-Royce, но полностью разработан в России.



Как сообщал УНН, самые масштабные запланированные массовые мероприятия в Хельсинки к саммиту президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина прошли вчера на центральной площади, сегодня также проходят акции, в том числе с участием украинцев. Кроме того, в день саммита в финской столице - ограничение движения и запланированы президентские пресс-конференции.



