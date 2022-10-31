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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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путін використовує принаймні трьох двійників - ГУР МО

путін використовує принаймні трьох двійників - ГУР МО

Київ • УНН

 • 309943 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції. Про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив виданню “Daily Mail”, передає УНН.

Деталі

Керівник воєнної розвідки України розповів, що в минулому вже виявляли двійників путіна, які замінювали його в “особливих випадках”, але зараз це “звичайна практика”.

“Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини”, – зазначив начальник ГУР МО України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путін, двійник чи 3D-модель: аналізує пластичний хірург

Доповнення

У 2023 році російський диктатор володимир путін вже не буде президентом. Його відправлять у санаторій для лікування, з якого він вже не вийде як лідер росії. Про це повідомив ексголова британської розвідки Річард Дірлав.

Українські Національні Новини

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