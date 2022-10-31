путін використовує принаймні трьох двійників - ГУР МО

Деталі

Керівник воєнної розвідки України розповів, що в минулому вже виявляли двійників путіна, які замінювали його в “особливих випадках”, але зараз це “звичайна практика”.

“Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини”, – зазначив начальник ГУР МО України.

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Доповнення

У 2023 році російський диктатор володимир путін вже не буде президентом. Його відправлять у санаторій для лікування, з якого він вже не вийде як лідер росії. Про це повідомив ексголова британської розвідки Річард Дірлав.