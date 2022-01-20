Путін сам не знає, чи вдасться до тих дій, якими лякає Україну - Кулеба

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“Росія почала залякування, це правда. Путін лякає Україну, Європу, Сполучені Штати та світ. Але навіть він сам не знає, чи вдасться до тих дій, якими він нас лякає. Давайте про це не забувати”, — сказав Кулеба.

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Зі слів голови МЗС, щоб “відлякати Росію від України та будь-яких військових авантюр”, Україна консолідувала безпрецедентно високу міжнародну підтримку.

Він зазначив також, що Росія отримала консолідовану і тверду відповідь “ні” на всі свої спроби розділити, залякати та змусити партнерів “кинути Україну напризволяще”.

“Усі наші партнери як один дали ясно зрозуміти росіянам: вони твердо на нашому боці та не залишать Україну сам на сам з державою-агресором”, — сказав міністр.

Контекст

Росія і Захід зайняли безкомпромісну позицію під час переговорів минулого тижня, щоб обговорити напруженість навколо України. У той час як Москва вимагала зупинити розширення НАТО, Вашингтон і його союзники категорично відкинули такі вимоги.

Переговори Росія-США в минулий понеділок в Женеві і зустріч Росія-НАТО в минулу середу в Брюсселі не змогли скоротити розрив у позиціях, хоча сторони залишили відкритою можливість для майбутніх переговорів з контролю над озброєнням і щодо способів запобігання військових інцидентів між Росією і Заходом, відзначають оглядачі.

Переговори проходять на тлі того, як українська влада і західні партнери звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - у межах російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня в Брюсселі, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.