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Путин сам не знает, прибегнет ли к тем действиям, которыми пугает Украину - Кулеба

Киев • УНН

 • 12944 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент России Владимир Путин сам не знает, прибегнет ли к новой агрессии против Украины. Такое мнение во время брифинга в четверг высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Россия начала запугивание, это правда. Путин пугает Украину, Европу, Соединенные Штаты и мир. Но даже он сам не знает, прибегнет ли к тем действиям, которыми он нас пугает. Давайте об этом не забывать”, — сказал Кулеба.

Детали

Со слов главы МИД, чтобы “отпугнуть Россию от Украины и любых военных авантюр”, Украина консолидировала беспрецедентно высокую международную поддержку.

Он отметил также, что Россия получила консолидированный и твердый ответ “нет” на все свои попытки разделить, запугать и заставить партнеров “бросить Украину на произвол судьбы”.

“Все наши партнеры как один дали ясно понять россиянам: они твердо на нашей стороне и не оставят Украину один на один с государством-агрессором”, — сказал министр.

Контекст

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на прошлой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отвергли такие требования.

Переговоры Россия-США в минувший понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в минувшую среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружением и относительно способов предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечают обозреватели.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Украинские Национальные Новости

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