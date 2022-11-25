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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31339 перегляди

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путін провів зустріч з "матерями військових рф": серед них депутатки та посадовиці

путін провів зустріч з "матерями військових рф": серед них депутатки та посадовиці

Київ • УНН

 • 1967294 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, 25 листопада, російський диктатор володимир путін зустрівся нібито з матерями російських військових, які беруть участь у так званій спеціальній військовій операції. Російським ЗМІ вдалося ідентифікувати цих жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське видання «Можем объяснить».

Деталі

Зокрема, про проблеми солдатів путіну розповідала московська чиновниця та депутат-єдинорос ольга бельцева. Яка є, до слова, заступницею директора ДБУ Центр дозвілля та спорту «Юність» та член Відрадницької ради депутатів.

Іншою співрозмовницею, яку змогли виявити, виявилася керівниця Підмосковного виконкому ОНФ юлія бєлєхова. Також вона очолює Асоціацію голів рад багатоквартирних будинків московської області. Як зазначається, у 2016-го вона потрапила до списків кандидатів від єдиної росії до державної думи (задекларувала 118-метрову квартиру), проте не пройшла.

Крім того, журналісти ідентифікували ще одну «маму» - надію узунову. Вона у 2019 році була радником із внутрішньої політики голови хакасії, а зараз відповідає в усть-абаканському «Бойовому братстві» за збір гуманітарної допомоги для мобілізованих.

Ліворуч від глави путінського режиму сиділа режисерка олеся шигіна. Жінка знімає православне патріотичне кіно. Наприклад, фільм «Шлях» - про поїздку з москви на острів двох подруг – її творіння.

Праворуч від путіна, у чорній хустці, сиділа жарадат агуєва. Її сини - високопоставлені силовики, командир батальйону «Захід-Ахмат» ісмаїл вгуєв та начальник курчалоєвського РВВС рустам агуєв. Обидва воюють в Україні. Глава чечні неодноразово називав рустама агуєва «братом».

Також на зустрічі були присутні: член Громадської палати орєхово-зуєво марина мігунова та начальниця відділу у справах сім'ї, молоді та спорту в адміністрації каа-хемського району ірина тас-оол.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон планує найближчим часом поговорити з президентом росії володимиром путіним.

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