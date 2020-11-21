Путін продовжив санкції проти України

"Президент Росії Володимир Путін підписав указ про продовження до 31 грудня 2021 року окремих спеціальних економічних заходів проти країн, які встановили санкції щодо РФ", - пише видання.

Відзначається що уряду доручено забезпечити здійснення заходів щодо реалізації цього указу і при необхідності внести пропозиції про зміну терміну дії зазначених контрсанкцій.

"У березні 2014 року у зв'язку з ситуацією в Україні Європейський союз і низка країн, включаючи США, Канаду, Австралію, Японію, Швейцарію, Нову Зеландію, Ісландію почали вводити санкції щодо Росії. Зокрема, з'явилися санкційні списки російських фізичних і юридичних осіб. Обмежувальні заходи передбачали заборону на в'їзд, заморозку рахунків. Крім цього були введені так звані секторальні санкції: активи компаній, які підпали під них, не заморожувалися, однак накладалися обмеження на середньо- і довгострокове кредитування", - додається в повідомленні.

Так, 6 серпня 2014 року президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки Російської Федерації". На наступний день на підставі документа уряд Росії ввів заборону на імпорт з США, Євросоюзу, Норвегії, Австралії і Канади низки продовольчих товарів.

Після того як 22 червня 2015-го країни Євросоюзу продовжили санкції щодо Росії 24 червня Путін свої указом продовжив дію ембарго ще на рік. Згодом воно продовжувалося тричі, востаннє - 24 червня 2019 року - до кінця 2020 року.

У червні 2019 року президент РФ продовжив контрсанкції до 31 грудня 2020 року і вніс зміни до норм первісного указу про контрсанкції від 6 серпня 2014 року і в указ від 22 жовтня 2018 року про контрсанкції щодо України.

Нагадаємо, сенатор-демократ Роберт Менендес, співголова сенатського Комітету з міжнародних відносин, закликав у середу адміністрацію президента США Дональда Трампа ввести персональні санкції щодо п'яти російських громадян, яким недавно були пред'явлені звинувачення в проведенні серії кібератак проти США.