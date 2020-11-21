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Путин продлил санкции против Украины

Путин продлил санкции против Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года отдельные специальные экономические меры против стран, установивших санкции в отношении РФ, в том числе и против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ”, — пишет издание.

Отмечается что правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

“В марте 2014 года в связи с ситуацией в Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование”, — добавляется в сообщении.

Так, 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”. На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

После того как 22 июня 2015 года страны Евросоюза продлили санкции в отношении России, 24 июня Путин свои указом продлил действие эмбарго еще на год. Впоследствии оно продлевалось трижды, в последний раз — 24 июня 2019 года — до конца 2020 года.

В июне 2019 года президент РФ продлил контрсанкции до 31 декабря 2020 года и внес изменения в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.
Напомним, сенатор-демократ Роберт Менендес, сопредседатель сенатского Комитета по международным отношениям, призвал в среду администрацию президента США Дональда Трампа ввести персональные санкции в отношении пяти российских граждан, которым недавно были предъявлены обвинения в проведении серии кибератак против США. 

Украинские Национальные Новости

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