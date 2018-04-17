Путін привітав Саргсяна з обранням на пост прем'єра Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін привітав Сержа Саргсяна зі вступом на посаду прем'єр-міністра Вірменії. Про це повідомляється на сайті Кремля, передає УНН.
Путін зазначив, що призначення на цю посаду підтверджує високий політичний авторитет Саргсяна.
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“Упевнений, що Ваша діяльність на чолі уряду сприятиме подальшому зміцненню дружніх, союзницьких відносин між нашими країнами, просуванню взаємовигідних інтеграційних процесів на євразійському просторі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, парламент Вірменії обрав Сержа Саргсяна прем’єром країни.