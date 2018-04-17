Путин поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера Армении

Путин отметил, что назначение на эту должность подтверждает высокий политический авторитет Саргсяна.

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"Уверен, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.

Напомним, парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером страны.