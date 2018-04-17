Путин поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна с вступлением в должность премьер-министра Армении. Об этом сообщается на сайте Кремля, передает УНН.
Путин отметил, что назначение на эту должность подтверждает высокий политический авторитет Саргсяна.
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"Уверен, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.
Напомним, парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером страны.