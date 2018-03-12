Путін поїде з агітацією до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін у середу, 14 березня, завершить президентську агітаційну кампанію поїздкою в окуповані Крим і Севастополь. Про це з посиланням на джерела і підтвердження з боку прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова повідомляє Дождь, передає УНН.
Про те, що передвиборне турне Володимира Путіна завершиться на окупованому півострові і станеться це 14 березня, виданню повідомили три джерела, близькы до кремлівської адміністрації. У президента РФ буде багато заходів на півострові, але головним з них буде мітинг в Севастополі, відзначили співрозмовники.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію. "Це річниця "референдуму". У Криму та Севастополі вона дуже важлива і відзначається", - підкреслив він.
Очікується, що мітинг буде багатотисячним, він орієнтований на всю Росію - В.Путін нагадає виборцям про події чотирирічної давнини, під час яких Росія анексувала півострів.
Крім того, В.Путін збирається оглянути будівлю нового терміналу аеропорту "Сімферополь" - візит до цього міста так само в планах В.Путіна на 14 березня.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що В.Путін може прилетіти до Криму в день виборів 18 березня. У Кремлі дійсно деякий час обговорювався такий варіант, але пізніше від нього відмовилися, зазначив співрозмовник, близький до кремлівської адміністрації. Швидше за все, в день виборів В.Путін буде в Москві і проголосує за місцем своєї прописки, додав він.
Нагадаємо, ВР закликала світ не визнавати вибори російського президента в Криму.