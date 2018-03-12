Путин поедет с агитацией в оккупированный Крим
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин в среду, 14 марта, завершит президентскую агитационную кампанию поездкой в оккупированные Крым и Севастополь. Об этом со ссылкой на источники и подтверждение со стороны пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает Дождь, передает УНН.
О том, что предвыборное турне Владимира Путина закончится на оккупированном полуострове и произойдет это 14 марта, изданию сообщили три источника, близких к кремлевской администрации. У президента РФ будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе, отметили собеседники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. "Это годовщина "референдума". В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", - подчеркнул он.
Ожидается, что митинг будет многотысячным, он ориентирован на всю Россию - В.Путин напомнит избирателям о событиях четырехлетней давности, в ходе которых Россия аннексировала полуостров.
Кроме того, В.Путин собирается осмотреть здание нового терминала аэропорта "Симферополь"- посещение этого города так же в планах Путина на 14 марта.
Ранее российские СМИ сообщали, что В.Путин может прилететь в Крым в день выборов 18 марта. В Кремле действительно некоторое время обсуждался такой вариант, но позже от него отказались, отметил собеседник, близкий к кремлевской администрации. Скорее всего, в день выборов В.Путин будет в Москве и проголосует по месту своей прописки, добавил он.
Напомним, ВР призвала мир не признавать выборы российского президента в Крыму.