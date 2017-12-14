Путін пов'язує допінговий скандал навколо РФ з прийдешніми виборами президента
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін пов'язує допінговий скандал з прийдешніми президентськими виборами в РФ. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, передає УНН.
"Для нас очевидним є та обставина, що скандал роздули напередодні чергового російського політичного календаря. Але в той же час ми самі в цьому винні, бо виявлені окремі допінгові випадки... Але те, що тут очевидне політичне підгрунтя, - сумнівів немає", - сказав В.Путін.
Нагадаємо, WADA знайшло підтвердження існування держпрограми допінгу в Росії.