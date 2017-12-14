Путин связывает допинговый скандал вокруг РФ с грядущими выборами президента

"Для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал раздули в преддверии очередного российского политического календаря. Но в тоже время мы сами в этом виноваты, потому что выявлены отдельные допинговые случаи… Но то, что тут очевидная политическая подоплека, - сомнений нет", - сказал В.Путин.

Напомним, WADA нашло подтверждение существованию госпрограммы допинга в России.