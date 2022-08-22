путін повернув жахи війни в Європу, мир не можна сприймати як належне - заява Єврокомісії в пам'ять жертв тоталітарних режимів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Європа буде єдина проти воєнних дій росії в Україні, пообіцяла президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у понеділок, розкритикувавши президента росії володимира путіна напередодні загальноєвропейського Дня пам'яті жертв авторитаризму, передає УНН.
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«путін повернув до Європи жахи війни разом із нагадуванням про те, що мир не можна сприймати як належне», — йдеться у заяві фон дер Ляйєн.
Деталі
З 2009 року Європейський Союз щороку 23 серпня відзначає загальноєвропейський День пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів або День чорної стрічки.
Ця дата також є річницею пакту Молотова-Ріббентропа, військової угоди про ненапад між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом, яка підготувала ґрунт для вторгнення Німеччини до Польщі у вересні 1939 року.
ЄС виступає «єдино проти контрольованої росією пропаганди, яка спотворює історію, поширює змови і карає тих, хто виступає проти неї», - сказала фон дер Ляйєн.
В останні роки ЄС наголошував на важливості цієї дати для висвітлення злочинів і зловживань Радянського Союзу в Європі, виступаючи проти ревізіонізму, очолюваного росією.
У резолюції Європарламенту, ухваленій у 2019 році, спроби кремля «побілити злочини, вчинені радянським тоталітарним режимом», названі «небезпечним компонентом інформаційної війни, яка ведеться проти демократичної Європи».
Через шість місяців після російського вторгнення в Україну фон дер Ляйєн заявила, що «український народ віддає свої життя для захисту цінностей» ЄС.
«Пам'ять про минуле - це не просто віддалений спогад, вона знайшла відгук у незаконній і невиправданій війні росії проти України», - сказала вона.