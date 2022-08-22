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путин вернул ужасы войны в Европу, мир нельзя воспринимать как должное - заявление Еврокомиссии в память жертв тоталитарных режимов

Киев • УНН

 • 142007 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Европа будет едина против военных действий россии в Украине, пообещала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, раскритиковав президента россии владимира путина накануне общеевропейского Дня памяти жертв авторитаризма, передает УНН.

путин вернул ужасы войны в Европу, мир нельзя воспринимать как должное - заявление Еврокомиссии в память жертв тоталитарных режимов

Цитата

«путин вернул в Европу ужасы войны вместе с напоминанием о том, что мир нельзя воспринимать как должное», — говорится в заявлении фон дер Ляйен.

Детали

С 2009 года Европейский Союз ежегодно 23 августа отмечает общеевропейский День памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов или День черной ленты.

Эта дата также является годовщиной пакта Молотова-Риббентропа, военного соглашения о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом, которое подготовило почву для вторжения Германии в Польшу в сентябре 1939 года.

ЕС выступает «единственно против контролируемой россией пропаганды, которая искажает историю, распространяет заговоры и наказывает тех, кто выступает против нее», – сказала фон дер Ляйен.

В последние годы ЕС подчеркивал важность этой даты для освещения преступлений и злоупотреблений Советского Союза в Европе, выступая против ревизионизма, возглавляемого россией.

В резолюции Европарламента, принятой в 2019 году, попытки кремля «побелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом», названы «опасным компонентом информационной войны, ведущейся против демократической Европы».

Через шесть месяцев после российского вторжения в Украину фон дер Ляйен заявила, что «украинский народ отдает свои жизни для защиты ценностей» ЕС.

«Память о прошлом – это не просто отдаленное воспоминание, она нашла отклик в незаконной и неоправданной войне россии против Украины», – сказала она.

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