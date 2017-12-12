Путін обговорив з Ердоганом ситуацію в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент РФ Володимир Путін на переговорах з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом обговорив координацію в рамках процесу мирного врегулювання в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Домовилися продовжити щільну координацію в контексті підготовки до восьмої міжнародної зустрічі щодо Сирії в Астані, яка намічена на кінець грудня цього року. Хочу відзначити вельми позитивний внесок Турецької республіки і президента Ердогана в роботу примирення сторін”, — сказав Путін журналістам за підсумками російсько-турецьких переговорів.
Президент РФ уточнив, що на зустрічі були обговорені “ключові питання двосторонньої співпраці, включаючи реалізацію стратегічних торговельно-економічних і військово-технічних проектів”. Путін зазначив, що лідери “обмінялися думками з актуальних тем регіонального та міжнародного порядку денного”.
Путін також повідомив, що Росія і Туреччина вважають дестабілізуючим рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін наказав розпочати виведення російського угрупування військ із Сирії.