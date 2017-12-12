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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Киев  •  УНН

 • 8505 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Турции Реджепом Эрдоганом обсудил координацию в рамках процесса мирного урегулирования в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Договорились продолжать плотную координацию в контексте подготовки к восьмой международной встречи по Сирии в Астане, которая намечена на конец декабря этого года. Хочу отметить весьма позитивный вклад Турецкой республики и президента Эрдогана в эту работу по примирению сторон”, — сказал Путин журналистам по итогам российско-турецких переговоров.

Президент РФ уточнил, что были обсуждены “ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию стратегических торгово-экономических и военно-технических проектов”. Путин отметил, что лидеры “обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки дня”.

Путин также сообщил, что Россия и Турция считают дестабилизирующим решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии.

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