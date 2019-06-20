Путін не виключив можливість обміну когось із "в'язнів Кремля" на Кирила Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Росія обмірковує варіант обміну головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на одного із затриманих громадян України. Про це сказав Президент Російської Федерації Володимир Путін на прес-конференції після прямої лінії, передає кореспондент УНН.
Так, під час прес-конференції журналісти запитали Путіна, припустивши, що його зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським відкладається на невизначений термін, чи можна очікувати до зустрічі двох лідерів "повернення Кирила (Вишинського - ред.)", скажімо, віддавши Україні Олега Сенцова, моряків, кого завгодно ...".
"Ми думаємо про це", - відповів президент РФ.
Як повідомляв УНН, Вишинського, якого підозрюють в державній зраді, затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували підозру в скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.