Путин не исключил возможность обмена кого-то из “узников Кремля” на Кирилла Вышинского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Россия обдумывает вариант обмена главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского на одного из задержанных граждан Украины. Об этом сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции после прямой линии, передаёт корреспондент УНН.
Так, во время пресс-конференции журналисты спросили Путина, предположив, что его встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским откладывается на неопределенный срок, можно ли ожидать до встречи двух лидеров “возвращения Кирилла (Вышинского — ред.), скажем, отдав Украине Олега Сенцова, моряков, кого угодно...”.
“Мы думаем об этом”, — ответил президент РФ.
Как сообщал УНН, Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.