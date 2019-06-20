Путин не исключил возможность обмена кого-то из “узников Кремля” на Кирилла Вышинского

Так, во время пресс-конференции журналисты спросили Путина, предположив, что его встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским откладывается на неопределенный срок, можно ли ожидать до встречи двух лидеров “возвращения Кирилла (Вышинского — ред.), скажем, отдав Украине Олега Сенцова, моряков, кого угодно...”.

“Мы думаем об этом”, — ответил президент РФ.

Как сообщал УНН, Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.