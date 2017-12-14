Путін не проти формалізації США в "нормадському форматі" у переговорах щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін запевняє, що не є противником формалізації США як повноправного учасника в "нормандському форматі" в переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це Путін сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, передає УНН.
"З приводу США. Сполучені Штати по суті є повноцінними, повноправними учасниками переговорного процесу незалежно того - знаходяться вони в рамках Нормандського формату чи ні. Вони все одно туди дуже глибоко залучені і в курсі всіх подій, які там відбуваються. Чи потрібно їх формально включати в "нормандський формат"? Я не знаю. Не від нас це залежить, повірте мені, я ніколи не був проти цього", - сказав Путін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін: дії Саакашвілі в Україні - плювок в обличчя двох народів
Як повідомляв УНН, 29 листопада Тристороння контактна група по Донбасу домовилася провести обмін для звільнення заручників до новорічних свят.
Нагадаємо, джерела в мінській контактній групі повідомили, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися до 25 грудня.