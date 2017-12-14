Путин не против формализации США в "нормадском формате" в переговорах по Донбассу

“По поводу США. Соединенные Штаты по сути являются полноценными, полноправными участниками переговорного процесса вне зависимости того — находятся они в рамках Нормандского формата или нет. Они все равно туда очень глубоко вовлечены и в курсе всех происходящих там событий. Нужно ли их формально включать в Нормандский формат? Я не знаю. Не от нас это зависит, поверьте мне, я никогда не был против этого”, — сказал Путин.

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Как сообщал УНН, 29 ноября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась провести обмен для освобождения заложников до новогодних праздников.

Напомним, источники в минской контактной группе сообщили, что обмен пленными на Донбассе может состояться до 25 декабря.