путін може застосувати хімічну зброю при успіхах ЗСУ у контрнаступі, - міністр оборони Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. росія може застосувати хімічну зброю, якщо контрнаступ України увінчається успіхом щодо повернення території, передає Іndependent, пише УНН.
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Міністр оборони Бен Воллес сказав, що Велика Британія «дуже насторожено ставиться до того, що станеться далі» після того, як було висловлено побоювання, що президент путін може «стати потворним» і вдатися до використання нетрадиційних систем озброєнь в Україні.
Воллес вказав на застосування росією хімічної зброї в Сирії та отруєння в Солсбері у 2018 році.
«Ми завжди маємо бути насторожі щодо поведінки російських військових і навіть президента путіна», - додав міністр.
«Ми напоготові, міжнародне співтовариство регулярно спілкується, ми готові разом з НАТО, ми підвищуємо нашу готовність, ми почали збільшувати інвестиції в наші можливості, все це важливо, ми маємо дуже насторожено ставимося до того, що станеться далі».
Додамо
44-річна Дон Стерджесс померла в липні 2018 року внаслідок впливу нервово-паралітичної речовини «Новачок», залишеної у викинутому флаконі з-під парфумів в Еймсбері, графство Вілтшир.
Це було замахом на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, його дочку Юлію та колишнього поліцейського Ніка Бейлі, які були отруєні в сусідньому Солсбері в березні того ж року.
Усі троє вижили, як і хлопець Стерджесс Чарлі Роулі.