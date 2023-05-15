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путін може застосувати хімічну зброю при успіхах ЗСУ у контрнаступі, - міністр оборони Великої Британії

путін може застосувати хімічну зброю при успіхах ЗСУ у контрнаступі, - міністр оборони Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. росія може застосувати хімічну зброю, якщо контрнаступ України увінчається успіхом щодо повернення території, передає Іndependent, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Бен Воллес сказав, що Велика Британія «дуже насторожено ставиться до того, що станеться далі» після того, як було висловлено побоювання, що президент путін може «стати потворним» і вдатися до використання нетрадиційних систем озброєнь в Україні.

Воллес вказав на застосування росією хімічної зброї в Сирії та отруєння в Солсбері у 2018 році.

«Ми завжди маємо бути насторожі щодо поведінки російських військових і навіть президента путіна», - додав міністр.

«Ми напоготові, міжнародне співтовариство регулярно спілкується, ми готові разом з НАТО, ми підвищуємо нашу готовність, ми почали збільшувати інвестиції в наші можливості, все це важливо, ми маємо дуже насторожено ставимося до того, що станеться далі».

Додамо

44-річна Дон Стерджесс померла в липні 2018 року внаслідок впливу нервово-паралітичної речовини «Новачок», залишеної у викинутому флаконі з-під парфумів в Еймсбері, графство Вілтшир.

Це було замахом на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, його дочку Юлію та колишнього поліцейського Ніка Бейлі, які були отруєні в сусідньому Солсбері в березні того ж року.

Усі троє вижили, як і хлопець Стерджесс Чарлі Роулі.

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