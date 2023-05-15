путин может применить химическое оружие при успехах ВСУ в контрнаступлении, - министр обороны Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. россия может применить химическое оружие, если контрнаступление Украины увенчается успехом по возвращению территории, передает Іndependent, пишет УНН.
Детали
Министр обороны Бен Уоллес сказал, что Великобритания «очень настороженно относится к тому, что произойдет дальше» после того, как было высказано опасение, что президент путин может «стать уродливым» и прибегнуть к использованию нетрадиционных систем вооружений в Украине.
Уоллес указал на применение россией химического оружия в Сирии и отравление в Солсбери в 2018 году.
«Мы всегда должны быть настороже в отношении поведения российских военных и даже президента путина», - добавил министр.
«Мы наготове, международное сообщество регулярно общается, мы готовы вместе с НАТО, мы повышаем нашу готовность, мы начали увеличивать инвестиции в наши возможности, все это важно, мы должны очень настороженно относимся к тому, что произойдет дальше».
Добавим
44-летняя Дон Стерджесс умерла в июле 2018 года в результате воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок», оставленного в выброшенном флаконе из-под духов в Эймсбери, графство Уилтшир.
Это было покушением на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, его дочь Юлию и бывшего полицейского Ника Бейли, которые были отравлены в соседнем Солсбери в марте того же года.
Все трое выжили, как и парень Стерджесс Чарли Роули.