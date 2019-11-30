Путін і Лукашенко домовились про єдиний уряд, парламент і ринок – посол Білорусі

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовились про "грандіозні плани" щодо реалізації угоди про союзну державу, які зокрема передбачають створення єдиного уряду та парламенту Росії та Білорусі. Про це заявив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, повідомляє УНН з посиланням на Tut.by.