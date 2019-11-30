Путін і Лукашенко домовились про єдиний уряд, парламент і ринок – посол Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовились про "грандіозні плани" щодо реалізації угоди про союзну державу, які зокрема передбачають створення єдиного уряду та парламенту Росії та Білорусі. Про це заявив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, повідомляє УНН з посиланням на Tut.by.
"Президенти домовилися, що цілі заявлені грандіозні (договором 1999 року про союзну державу — ред.) І вони не повинні змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", — сказав він.
За інформацією посла, є 31 дорожня карта щодо інтеграції Росії та Білорусі, 20 з них "абсолютно погоджені" після зустрічі прем’єрів обох країн.
До 7 грудня, коли відбудеться зустріч Путіна та Лукашенка у Москві, треба "знайти компроміс й мінімізувати розбіжності", повідомив Семашко. "Над цим і працюємо, а далі останнє слово буде за президентами країн", — сказав посол.
Створити єдиний ринок Росії і Білорусі у дорожніх картах передбачено до 2021 року, додав Семашко.
Нагадаємо, Білорусь не підпише дорожні карти щодо інтеграції з Росією, якщо вони будуть суперечити її конституції і загрожувати її суверенітету. Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко