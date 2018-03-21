Путін доручив опрацювати прохання Собчак про звільнення Сенцова і Кольченка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив опрацювати список кандидата в президенти Ксенії Собчак про звільнення політв'язнів, серед яких є українці Олег Сенцов і Олександр Кольченко. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Дійсно, такий список Собчак був переданий президенту, президент його прийняв і доручив своїй адміністрації опрацювати це список", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, 19 березня Ксенія Собчак передала президенту Росії Володимиру Путіну список політв'язнів з 16 осіб, серед яких є українці Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
Відзначимо, О.Сенцов і А.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Обидва українця свою провину заперечували. Правозахисний рух "Меморіал" визнав їх політв'язнями.