Путин поручил проработать прошение Собчак об освобождении Сенцова и Кольченко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил проработать список кандидата в президенты Ксении Собчак об освобождении политзаключенных, среди которых есть украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Действительно, такой список был Собчак передан президенту, президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список", - заявил Песков.
Напомним, 19 марта Ксения Собчак передала президенту России Владимиру Путину список политзаключенных из 16 человек, среди которых есть украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.
Отметим, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.