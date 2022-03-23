путін бреше про невикористання строковиків, центр Вишневського у москві забитий пораненими – Центр оборонних реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Національний медичний дослідницький центр імені Вишневського у москві заповнено пораненими російськими солдатами, зокрема солдатами строкової служби. Центру надано наказ приховувати інформацію про ситуацію. Про це у коментарі Guildhall заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи щодо протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у межах співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк.
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"путін бреше про кількість втрат і невикористання солдатів строкової служби у війні проти України. Національний медичний дослідницький центр імені Вишневського у москві буквально забитий пораненими, яких вивезли з України. Усі різного ступеня тяжкості, повідомляють, що дуже багато тяжких серед строковиків, яких не менше половини з тих, кого встигли довезти", - заявив він.
"Надано команду відрізати будь-яку громадську комунікацію з центром та приховувати інформацію про ситуацію, матері не можуть додзвонитися навіть до приймального відділення", - підсумував Олександр Данилюк.
Раніше у розпорядження інформаційного агентства Guildhall перевірене джерело передало фотографії рапортів російських військовослужбовців, які воювали в Україні та повернулися до місць дислокації. Військовослужбовці ЗС рф, які вижили в Україні, масово пишуть рапорт про відмову повертатися в зони бойових дій.
Було оприлюднено відповідні рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС рф у повному складі тих, хто прибув до України. Серед причин відмови солдати вказують на небажання бути використаними як "гарматне м'ясо", нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення і зв'язку з командуванням та інші.