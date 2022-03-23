путин лжет о неиспользовании срочников, центр Вишневского в москве забит ранеными – Центр оборонных реформ

Детали

"путин лжет о числе потерь и неиспользовании солдат срочной службы в войне против Украины. Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского в москве буквально забит раненым, которых вывезли из Украины. Все разной степени тяжести, сообщают, что много очень тяжелых среди срочников, которых не меньше половины из тех, кого успели довезти", - заявил он.

"Дана команда отрезать любую общественную коммуникацию с центром и скрывать информацию о ситуации, матери не могут дозвониться даже в приемное отделение", - подытожил Александр Данилюк.

Ранее в распоряжение информационного агентства Guildhall проверенный источник передал фотографии рапортов российских военнослужащих, воевавших в Украине и вернувшихся в места дислокации. Военнослужащие ВС рф, которые выжили в Украине, массово пишут рапорта об отказе возвращаться в зоны боевых действий.

Были обнародованы соответствующие рапорта военнослужащих 41 А ЦВО ВС рф в полном составе прибывших в Украину. Среди причин отказа солдаты указывают нежелание быть использованными в качестве "пушечного мяса", неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием, и другие.