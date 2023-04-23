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путін боїться їхати у Туреччину – Посол України

путін боїться їхати у Туреччину – Посол України

Київ • УНН

 • 1625533 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що "путін - перелякана людина, яка боїться за своє життя більше, ніж за долю своєї країни", коментуючи можливий візит російського диктатора у Туреччину. Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини", передає УНН.

Цитата

"Я пам‘ятаю, коли путін починав свою кар‘єру. Це був переляканий "сірий чоловічок", який читав все з паперу. Зараз він виріс і вважає, що крутий та може нападати на чужі країни. Але насправді це перелякана людина, яка боїться за своє життя більше, ніж за долю своєї країни", – сказав Боднар.

Нагадаємо

Турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що президент росії володимир путін може відвідати Туреччину 27 квітня, щоб взяти участь у відкритті атомної електростанції "Аккую", яку будував "Росатом".

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