путин боится ехать в Турцию - Посол Украины

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"Я помню, когда путин начинал свою кареру. Это был испуганный "серый человечек", который читал все с бумаги. Сейчас он вырос и считает, что крутой и может нападать на чужие страны. Но на самом деле это испуганный человек, который боится за свою жизнь больше, чем за судьбу своей страны", – сказал Боднар.

Напомним

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что президент россии владимир путин может посетить Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом".