"Пушкінопад" в Україні: у Мінкульті кажуть, міська влада має право демонтувати пам'ятники російським діячам культури

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"Щодо рішень деяких органів влади, які приймаються - це їхнє право. Єдине я застерігаю від вандалізму, оскільки це одразу ж буде нам пред'явлено як акт агресії проти "русского міра". Але такі рішення органи місцевої влади мають право ухвалювати", - сказав Ткаченко.

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У Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Як відзначив міський голова Тернополя Сергій Надал, демонтувати потрібно все російське.

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