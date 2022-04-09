"Пушкінопад" в Україні: у Мінкульті кажуть, міська влада має право демонтувати пам'ятники російським діячам культури
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Органи місцевої влади мають право ухвалювати рішення про демонтаж пам'ятників російським діячам культури. На цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Щодо рішень деяких органів влади, які приймаються - це їхнє право. Єдине я застерігаю від вандалізму, оскільки це одразу ж буде нам пред'явлено як акт агресії проти "русского міра". Але такі рішення органи місцевої влади мають право ухвалювати", - сказав Ткаченко.
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У Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Як відзначив міський голова Тернополя Сергій Надал, демонтувати потрібно все російське.
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