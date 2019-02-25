Пункти в’їзду-виїзду на Донбасі 1 березня перейдуть на весняний графік роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях переходять на весняний графік роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу командування операції Об’єднаних сил.
"Відповідно до розпорядження командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2019 року переходять на графік весняного періоду. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30", йдеться у повідомленні командування ООС.
Нагадаємо, українця затримали під час його спроби перейти лінію зіткнення з тимчасово окупованої території у районі населеного пункту Піски, перевіряється інформація щодо "причетності затриманого до збройних формувань Російської Федерації".