Пункти в’їзду-виїзду на Донбасі 1 березня перейдуть на весняний графік роботи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях переходять на весняний графік роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу командування операції Об’єднаних сил.

"Відповідно до розпорядження командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2019 року переходять на графік весняного періоду. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30", йдеться у повідомленні командування ООС.

Нагадаємо, українця затримали під час його спроби перейти лінію зіткнення з тимчасово окупованої території у районі населеного пункту Піски, перевіряється інформація щодо "причетності затриманого до збройних формувань Російської Федерації".

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