Пункти пропуску на кордонах Україні готові до біометричного контролю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прикордонні пункти пропуску України обладнані засобами біометричного контролю та мають доступ до баз даних Інтерполу. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"У межах підготовки до запровадження безвізового режиму ЄС для України Держприкордонслужба виконала завдання по обладнанню пунктів пропуску засобами біометричного контролю та забезпечила доступ до баз даних Інтерполу", - заявив перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк.
Завдяки базі даних Інтерполу стало легше виявляти зловмисників, їх можна затримувати одразу при спробі перетнути кордон.
Усього ж від початку підключення до бази даних Інтерполу – з 28 серпня 2015 року – співробітниками Держприкордонслужби фактично реалізовано понад 3,4 тис. запитів, зокрема виявлено 2,6 тис. осіб, 147 викрадених транспортних засобів та понад 700 викрадених або втрачених паспортних документів.
Як повідомляв УНН 20 квітня, начальник департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції України Василь Неволя заявив, що Інтерпол розшукує більше 170 тис. осіб.