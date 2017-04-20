Пункты пропуска на границах Украины готовы к биометрическому контролю

"В рамках подготовки к введению безвизового режима для Украины Госпогранслужба выполнила задачи по оборудованию пунктов пропуска средствами биометрического контроля и обеспечила доступ к базам данных Интерпола", - заявил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк.

Благодаря базе данных Интерпола стало легче выявлять злоумышленников, их можно задерживать сразу при попытке пересечь границу.

Всего же с начала подключения к базе данных Интерпола - с 28 августа 2015 года - сотрудниками Госпогранслужбы фактически реализовано более 3,4 тыс. запросов, в частности обнаружено 2,6 тыс. чел., 147 похищенных транспортных средств и более 700 похищенных или утраченных паспортных документов.

Как сообщал УНН 20 апреля, начальник департамента Интерпола и Европола Национальной полиции Украины Василий Неволя заявил, что Интерпол разыскивает более 170 тыс. чел.