"Пункти незламності" готові до прийому громадян, але почнуть працювати тільки за потреби

Деталі

Пункти надаватимуть усі базові послуги: електрику, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, воду, аптечки. Усе безкоштовно та цілодобово.

Розгортатимуть пункти міські адміністрації разом з ДСНС, проте глава держави закликав долучитися до ініціативи і бізнес.

Наразі відомо про 4000 готових до прийому громадян "Пунктів незламності", але в подальшому цю кількість планують збільшити.

Цитата

"Вони ("Пункти незламності", – ред.) готові до прийому людей. Зараз вони встановлюються, готуються, але коли будуть відключення, вони активують свою роботу", – пояснили у ДСНС.

Доповнення

На сайті nezlamnist.gov.ua розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється. Переважна більшість пунктів зараз законсервована та відкриється лише за потребою, але у містах з критичною енергетичною ситуацією, як до прикладу у Херсоні, пункти вже працюють на повну.