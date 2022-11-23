"Пункты несокрушимости" готовы к приему граждан, но начнут работать только при необходимости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Новый проект "Пункт несокрушимости", который вчера анонсировал Президент Украины, предусматривает развертывание мобильных пунктов по всей стране, но свою работу они начнут только в случае необходимости. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Детали
Пункты будут предоставлять все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечки. Все бесплатно и круглосуточно.
Развертывать пункты будут городские администрации вместе с ГСЧС, однако глава государства призвал приобщиться к инициативе и бизнес.
Сейчас известно о 4000 готовых к приему граждан "Пунктов несокрушимости", но в дальнейшем это количество планируют увеличить.
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"Они ("Пункты несокрушимости", – ред.) готовы к приему людей. Сейчас они устанавливаются, готовятся, но когда будут отключения, они активируют свою работу", – объяснили в ГСЧС.
Дополнение
На сайте nezlamnist.gov.ua размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется. Подавляющее большинство пунктов сейчас законсервировано и откроется только по необходимости, но в городах с критической энергетической ситуацией, как, например, в Херсоне, пункты уже работают по полной.