"Пункты несокрушимости" готовы к приему граждан, но начнут работать только при необходимости

Детали

Пункты будут предоставлять все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечки. Все бесплатно и круглосуточно.

Развертывать пункты будут городские администрации вместе с ГСЧС, однако глава государства призвал приобщиться к инициативе и бизнес.

Сейчас известно о 4000 готовых к приему граждан "Пунктов несокрушимости", но в дальнейшем это количество планируют увеличить.

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"Они ("Пункты несокрушимости", – ред.) готовы к приему людей. Сейчас они устанавливаются, готовятся, но когда будут отключения, они активируют свою работу", – объяснили в ГСЧС.

Дополнение

На сайте nezlamnist.gov.ua размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется. Подавляющее большинство пунктов сейчас законсервировано и откроется только по необходимости, но в городах с критической энергетической ситуацией, как, например, в Херсоне, пункты уже работают по полной.