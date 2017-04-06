Пункт пропуску "Майорське" розпочав роботу із затримкою через знайдений боєприпас
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Пункт пропуску “Майорське” розпочав роботу із затримкою через знайдений боєприпас. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні зранку контрольний пункт в’їзду — виїзду „Майорське“ розпочав роботу із затримкою у зв’язку з проведення робіт по розмінування виявленого поблизу боєприпасу”, — сказано у повідомленні.
Близько 8:40 пропуск через контрольний пункт був відновлений.
Як повідомляв УНН, контрольні пункти в'їзду-виїзду в зоні АТО продовжать до 30 квітня працювати з 7:00 до 19:30.