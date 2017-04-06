Пункт пропуска "Майорское" начал работу с задержкой из-за найденного боеприпаса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Пункт пропуска "Майорское" начал работу с задержкой из-за найденного боеприпаса. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
“Сегодня утром контрольный пункт въезда — выезда „Майорское“ начал работу с задержкой в связи с проведением работ по разминированию обнаруженного вблизи боеприпаса”, — говорится в сообщении.
Около 8:40 пропуск через контрольный пункт был восстановлен.
Как сообщал УНН, контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО продолжат до 30 апреля работать с 7:00 до 19:30.