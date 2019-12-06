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Пулітцерівська премія вводить нову номінацію з 2020 року

Пулітцерівська премія вводить нову номінацію з 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Пулітцерівська премія з 2020 року вводить нову номінацію “аудіорепортажу”, повідомляється на сайті премії, передає УНН.

Нагороду вручатимуть “за видатний приклад аудіожурналістіки, яка служить суспільним інтересам, для якої характерні викривальні і роз’яснюючі сюжети”.

“Відродження аудіожурналістіки в останні роки призвело до появи неймовірної кількості нехудожніх історій. Щоб відзначити кращих в цій галузі, рада премії запускає експериментальну категорію”, — йдеться в повідомленні.

Лауреатами премії можуть стати матеріали, спрямовані виробниками радіопрограм і подкастів. Як зазначається, роботи — від журналістських розслідувань до освітлення в новинах основних проблем або подій — повинні бути опубліковані в 2019 році.

Як писав УНН, навесні оголошені володарі Пулітцерівської премії 2019 року.

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